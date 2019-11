Turista perdida no mar sobreviveu a comer doces

Uma turista sobreviveu durante dois dias à deriva no mar, num barco perto da Grécia, e só comeu doces, segundo relatos, de acordo com a BBC.

Kushila Stein, com 45 anos de idade, da Nova Zelândia, foi resgatada do Mar Egeu, ao norte de Creta, no domingo.

Durante a provação que viveu durante 37 horas, Stein tinha um "punho de doces cozidos" e enrolou-se em sacos plásticos para se aquecer.

Stein, uma marinheira experiente, colocou uma sacola vermelha na cabeça e usou um espelho para atrair a atenção, dizem os relatórios.

Após uma extensa pesquisa, a Guarda Costeira Grega encontrou a sobrevivente a 101 quilómetros a norte de Creta, a maior ilha da Grécia.

Como é que a mulher se perdeu no mar?



A sobrevivente estava a ajudar um britânico, citado nos media como Mike, a levar um iate do sul da Turquia para Atenas.

Durante a viagem, Stein decidiu ir passear sozinha num barco até Folegandros - uma ilha da Grécia no mar Egeu - na sexta-feira, afirmou a mãe.

Quando voltava para o iate, um dos seus remos caiu ao mar e os ventos fortes empurraram a jovem para o mar.

O proprietário do iate, quando reparou que a mulher não voltava, relatou o seu desaparecimento às autoridades gregas na manhã de sábado.

Uma operação de busca e salvamento envolveu seis embarcações, um helicóptero e um drone subaquático, que foi lançado pela guarda costeira.