30 anos depois, vai voltar a haver Muro em Berlim

"100 Milhas de Berlim" percorre os 161 Km do "Muro de Berlim" há 8 anos

A corrida "100 Milhas de Berlim" percorre os 161 quilómetros do muro de Berlim desde 2011, recordando as vítimas que tentaram escapar ou ajudaram outros a fugir da antiga República Democrática Alemã (RDA).

"O nosso clube de corrida começou há dez anos e sempre tivemos o objetivo de organizar algo no trajeto do antigo muro. Queríamos combinar ultramaratona e história, recordando, principalmente, as vítimas do muro", descreve um dos organizadores, Mathias De Prest, à agência Lusa, a propósito do 30.º aniversário da queda do muro de Berlim.

Os dois dias de corrida coincidem ou aproximam-se do dia em que começou a construção do muro de Berlim, 13 de agosto de 1961. As inscrições começam sempre a dia 09 de novembro, data da queda.

"Começámos em 2011 com cerca de 70 participantes. Em 2019 já se somaram mais de mil pessoas, incluindo equipas. Não há um perfil específico, no entanto notamos que há muitos corredores internacionais com grande interesse pela história de Berlim", adianta.

Todos os anos é homenageada uma vítima do muro de Berlim

Na última corrida foi Dieter Wohlfahrt, um estudante alemão que ajudava pessoas a escapar através da rede de esgotos ou cortando o arame farpado, ainda nos primeiros meses da divisão física.

Em dezembro de 1961 foi baleado pelos militares do lado leste enquanto tentava ajudar outros a fugir. O corpo permaneceu inanimado junto à fronteira sem receber qualquer ajuda por parte de Berlim oriental, que acabou também por proibir qualquer intervenção da polícia britânica.

A edição de 2020 vai começar em Cantianstrasse, junto ao Mauerpark, no bairro de Prenzlauer Berg. Passa em locais como o Checkpoint Charlie ou a East Side Gallery.

Além da corrida principal, o clube organiza uma iniciativa mais pequena, apenas para membros e amigos, para "correr e falar de história".

"Para assinalar os 30 anos da queda do muro de Berlim vamos organizar uma pequena corrida a 21 de dezembro com 08 quilómetros e duas 'paragens históricas', uma delas nas portas de Brandeburgo", acrescenta Mathias De Prest.