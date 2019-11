Um tornado destruiu parcialmente uma fábrica no sul da Grécia e as imagens de videovigilância mostram a violência das rajadas de vento. O vídeo foi captado na área do parque de estacionamento. São apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para arrancar parte do telhado.

Na altura, 60 pessoas estavam a trabalhar no interior da fábrica, mas ninguém ferido.