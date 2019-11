Alerta de segurança por "situação suspeita" no aeroporto de Schiphol em Amesterdão

Os passageiros e a tripulação de um avião que aterrou no aeroporto Schiphol, em Amesterdão, foram retirados com segurança, esta quarta-feira, depois de as autoridades reveleram que estavam a investigar "uma situação suspeita" a bordo.

"Existe uma situação suspeita e é tudo o que posso dizer", disse um porta-voz da polícia militar.

Há poucos minutos, na página de Twitter, o aeroporto comunicou que os passageiros e a tripulação estão em segurança. Contudo, a investigação continua.

"Os passageiros e a tripulação estão em segurança a bordo. A investigação no local ainda continua."

As autoridades holandesas recusam-se a nomear a transportadora à qual o avião pertencia ou a fornecer mais informações.

O aeroporto da capital da Holanda é o terceiro mais movimentado da Europa, depois do aeroporto de Heathrow, em Londres, e do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.