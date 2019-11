Centenas de pessoas protestam contra corrupção em frente ao parlamento do Koweit

Centenas de pessoas manifestaram-se esta quarta-feira junto ao parlamento do Koweit para protestar contra a corrupção nas instituições do país, onde esse tipo de casos já levou a crises políticas.

Esta manifestação acontece à semelhança de outros movimentos populares de protesto contra a corrupção no Líbano e no Iraque, um país vizinho do Koweit.Alguns deputados do país, entre os poucos na região a serem eleitos por sufrágio universal, denunciam diariamente a corrupção no seio do Governo e do parlamento.

Os manifestantes reuniram-se na capital, Koweit, após um antigo deputado, Saleh al-Moulla, ter lançado um apelo através das redes sociais para uma vigília organizada com a aprovação das autoridades sob o mote "Basta".

Al-Moulla disse à imprensa local que a mobilização era "uma mensagem popular e uma expressão de descontentamento do povo face à corrupção".

Os manifestantes apelaram à saída do presidente do parlamento, Marzouq Al-Ghanim, acusado diretamente de corrupção pelos deputados, enquanto gritavam "o povo do Koweit não te quer".

"Queremos que o Governo pare de roubar dinheiro público. Roubam os nossos sonhos e as nossas ambições", disse à agência France-Presse (AFP) um manifestante, Ahmed al-Douwaihi.Um advogado e defensor dos direitos humanos, Mohammed al-Houmaidi, indicou que o movimento "não é liderado por nenhuma corrente política, mas pela própria população que veio expressar os seus problemas de habitação, saúde e educação".

O Koweit tem vivido há mais de uma década constantes crises políticas que envolveram o Governo, personalidades da família reinante e o parlamento, órgãos estes muitas vezes dissolvidos.

Lusa