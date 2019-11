O desabamento de parte do teto do teatro Picadilly, em Londres, fez esta quarta-feira vários feridos. Segundo a imprensa britânica, o local encontrava-se lotado devido à apresentação da peça Death of a Salesman.

Mais de mil pessoas foram retiradas da sala, depois de se ouvirem muitos gritos e de várias pessoas terem ficado por baixo dos escombros.

Segundo as autoridades, os espetadores sofreram apenas ferimentos leves.