Kim Kardashian West e Rihanna defendem homem que será executado no Texas

O irmão de um homem que será executado, no Texas, afirmou que a família está a trabalhar "sem parar" para provar a tempo a sua inocência. Kim Kardashian West, Rihanna e Gigi Hadid foram algumas das celebridades que apoiaram o prisioneiro nas redes sociais.

Rodney Reed passou 21 anos no corredor da morte pelo assassinato de Stacey Stites. Ele afirmou que é inocente e os advogados garantiram que há novas evidências, que provam que Reed não matou a jovem de 19 anos.

O irmão de Rodney, Rodrick, disse à Radio 1 Newsbeat que espera que este tipo de apoio das celebridades faça a diferença. O caso recebeu mais atenção desde que as celebridades começaram a publicar acerca do detido no Twitter.

Twitter @shaunking

Evidências contra Rodney Reed

Nunca foi testado o ADN na arma do crime e nenhuma das impressões digitais de Rodney Reed foi encontrada no caminho feito pela vítima, Stacey.

O caso contra o detido foi construído principalmente devido ao seu sémen, que foi encontrado quando a vítima foi autopsiada, e Rodney advogou que fez sexo consensual com Stacey no dia anterior à sua morte.

Algumas testemunhas de especialistas disseram no julgamento que a história de Rodney não poderia ser verdadeira, uma vez que o esperma não poderia sobreviver no corpo de Stacey durante tanto tempo. Em vez disso, eles acreditavam que ela deveria ter sido violada pouco tempo antes de ser assassinada.

Estas evidências foram suficientes para o júri condenar Rodney Reed, que foi sentenciado à morte.