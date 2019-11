Novas medidas de segurança para controlar motins e atual onda de violência no Chile

O presidente do Chile anunciou esta quinta-feira as novas medidas de segurança para controlar os motins e a atual onda de violência.

Na terceira semana de protestos antigovernamentais, centenas de manifestantes, a maioria jovens, aproximou-se do maior centro comercial do país na capital Santiago e envolveram-se em confrontos com a polícia nos limites do sector financeiro e dos bairros mais ricos da cidade.

O aumento do salário mínimo e a promessa de castigar os polícias responsáveis por atos injustificados de violência não anulou a contestação, que já provocou 20 mortos nas últimas três semanas.

As imagens dos violentos protestos no Chile