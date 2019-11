Resolvido o mistério do general de Napoleão desaparecido na Rússia

Charles-Etienne Gudin era o general preferido de Napoleão. Durante a campanha na Rússia, foi atingido por uma bala de canhão perto da cidade de Smolensk. Tiveram de lhe amputar uma perna mas acabou por morrer três dias depois com gangrena, a 22 de agosto de 1812, aos 44 anos.

A única coisa que se sabia era que o seu coração tinha sido retirado por alguém do Exército francês e levado para França, onde foi sepultado numa capela no cemitério Père Lachaise em Paris, e nunca mais nada se soube sobre o resto do corpo de Gudin.

Em julho deste ano foi descoberto um esqueleto só com uma perna, dentro de um caixão de madeira, sob o soalho de um edifício, por uma equipa de arqueólogos franceses e russos.

As análises da ADN confirmaram que os restos mortais encontrados coincidiam com os do irmão de Gudin, Pierre-César Gudin, também ele general de Napoleão.

Os familiares querem agora que Charles-Etienne Gudin receba um digno funeral de Estado na sua França natal.