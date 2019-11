Base aérea iraquiana com tropas dos EUA atingida por 17 foguetes

Uma base aérea iraquiana, a sul da cidade de Mossul, com soldados norte-americanos, foi esta sexta-feira atingida por 17 foguetes Katyusha, anunciaram as forças de segurança iraquianas.

Segundo as mesmas fontes, que falaram sob condição de anonimato, ainda não há referência a vítimas resultantes do ataque, que ainda não foi reivindicado.

As autoridades acreditam que os foguetes eram provenientes de Mossul e atingiram a base do exército iraquiano em Qayara, situada cerca de 60 quilómetros a sul de Mossul, onde uma coligação liderada pelos Estados Unidos está a ajudar as forças iraquianas a combater o grupo extremista Daesh.

O Iraque anunciou a vitória sobre o Daesh há dois anos, mas o grupo extremista ainda está ativo.



Lusa