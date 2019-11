Irão abate drone não identificado junto ao Golfo Pérsico

O exército iraniano abateu hoje um drone "não identificado" na área de Bandar-e Mahchahr, um porto no sudoeste do Irão, junto ao Golfo Pérsico, segundo as agências de notícias iranianas.

"A defesa antiaérea entrou em ação pela manhã e destruiu" o aparelho, que voava "no céu de Bandar-e Mahchahr", na província de Khuzestan, refere a agência de notícias Irna.

Segundo adianta esta agência, o governador daquela província, Gholamreza Shariatí, disse que as forças armadas estão a remover os restos do dispositivo e que os especialistas já deram início a uma investigação.

A agência Tasnim, próxima dos ultraconservadores e geralmente bem informada sobre questões de defesa, refere que o drone foi abatido através do sistema de mísseis Mersad. As duas agências não avançaram mais detalhes.

A 20 de junho, o Irão abateu um drone norte-americano no Estreito de Ormuz, tendo Teerão afirmado que o aparelho "tinha violado o espaço aéreo iraniano". Washington garantiu que o aparelho nunca saiu do espaço aéreo internacional.

Na altura, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que ia responder ao incidente, mas acabou por admitir ter cancelado, no último minuto, a execução de represálias para não causar baixas.

A tensão entre os Estados Unidos e o Irão tem aumentado nos últimos seis meses, com uma escalada militar no Golfo e as fricções causadas pelo acordo sobre o programa nuclear do Irão, assinado em 2015 e do qual os EUA se retiraram em 2018 e que Teerão tem violado.

Washington pediu na quinta-feira à comunidade internacional que tome medidas "duras" para pressionar o Irão na sequência da retoma de enriquecimento de urânio numa fábrica subterrânea.

Lusa