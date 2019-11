Mensagens do Dia dos Namorados recebidas com atraso de dois anos

Mais de 160 mil pessoas receberam mensagens de texto, durante a noite de quarta-feira, com conteúdo que teria sido enviado no dia dos namorados, o que confundiu milhares de utilizadores de telemóvel nos EUA, de acordo com a BBC.

As mensagens foram enviadas no dia dos namorados, mas chegaram estranhamente oito meses depois, com o carimbo da data e da hora desta quarta-feira.

Milhares de clientes da T-Mobile, AT&T, Sprint e Verizon recorreram ao Twitter para expressar as frustrações pelo erro ocorrido.

A Google revelou alguma falhas na aplicação iMessage da Apple.

Algumas pessoas reclamaram o envio de mensagens estranhas dos ex-companheiros, enquanto outros ficaram abalados depois de receberem mensagens de um parente ou amigo que já tinha falecido.

"Acabei de receber uma mensagem da minha melhor amiga, o único problema é que ela está morta desde fevereiro", reclamou um cliente no Twitter.

"Recebi um texto aleatório às três da manhã do meu pai, que dizia 'amo-te e apoio', mas ele afirmou que não se lembrava de enviá-la e não se lembra de ter escrito", acrescentou outro utilizador.

Outras pessoas afirmaram que receberam mensagens de até dois anos atrás.

Numa declaração, a Syniverse pediu desculpas aos 168.149 clientes que foram afetados pelo incidente e garantiu-lhes que o problema já foi resolvido.