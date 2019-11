Mulheres proibidas de usar óculos no local de trabalho no Japão

Várias empresas no Japão terão proibido as funcionárias de usar óculos durante o horário de trabalho por ficarem com um “aspeto frio” ou pela maquilhagem não ser visível.

A situação foi revelada por vários meios de comunicação japoneses e está a gerar polémica nas redes sociais. Foi até criada a hashtag “#glassesareforbidden” (#óculossãoproibidos, em português) que está entre as mais populares no país.

Kumiko Nemoto, professora de sociologia na Kyoto University of Foreign Studies, afirmou à BBC que estas são políticas “ultrapassadas”.

“As razões pelas quais as mulheres não devem usar óculos não fazem qualquer sentido. (…) É discriminatório. (…) As empresas valorizam a aparência feminina e alguém que usa óculos é o oposto disso”.

A discussão sobre as regras de vestuário no local do trabalho tornou-se controversa depois de, recentemente, várias empresas tornarem obrigatório as mulheres calçarem sapatos de salto alto.