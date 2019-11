O casal mais velho do mundo 

Com uma idade combinada de 211 anos, um casal de Austin, no Texas, foi considerado o mais velho do mundo. John Henderson tem 106 anos e a mulher, Charlotte, 105.

Celebram em dezembro 80 anos de casados. Conheceram-se em 1934 na universidade do Texas e casaram cinco anos mais tarde, durante a Grande Depressão.

O homem é também o ex-jogador de râguebi mais velho dos Texas Longhorns. Durante os últimos 84 anos manteve a tradição de assistir a pelo menos um jogo da equipa universitária.

Segundo John, o segredo para uma vida longa e um casamento feliz é viver com moderação e ser cordial com o companheiro, disse à CNN.