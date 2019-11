Inspetores nucleares da ONU vão supervisionar enriquecimento de urânio em Fordo, no Irão

Irão informou hoje que os inspetores da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) vão supervisionar domingo as atividades de enriquecimento de urânio na central de Fordo, cuja reativação já abrangeu "metade das máquinas necessárias".

O porta-voz da Organização de Energia Atómica do Irão (OIEA), Behruz Kamalvandí, explicou, citado pela agência Efe, numa conferência de imprensa em Fordo, que os inspetores "realizarão as suas atividades de monitorização e verificação no local" este domingo e adiantou que o enriquecimento alcançará um grau de pureza de 4,5%.



Kamalvandí disse também que o enriquecimento de urânio em Fordo decorrerá com "capacidade total nos próximos dias" e que a capacidade do país será aumentada para um nível próximo do registado antes da assinatura do acordo nuclear de 2015.



A reativação de Fordo constitui uma violação do pacto nuclear, que estipula um limite do grau de enriquecimento de 3,67%, apesar de as autoridades iranianas já o terem superado em julho passado.



O Irão retomou na quinta-feira as atividades de enriquecimento de urânio em 1.044 centrifugadoras na central de Fordo, apontou em comunicado da AIEA.



As centrifugadoras vão começar a enriquecer urânio até 4,5%, além dos limites do acordo nuclear, apesar disso um nível bastante distante dos necessários para fabricar armas nucleares (90%).



O mesmo responsável defendeu hoje a decisão de bloquear a entrada de uma inspetora da ONU numa central de enriquecimento de urânio no final de outubro.



Behrouz Kamalvandi disse, citado pela Associated Press, que, "legalmente falando", o governo iraniano não fez nada de errado ao impedir a entrada da inspetora na sua instalação nuclear de Natanz em 28 de outubro.



O Irão alegou, em 07 de novembro, que a inspetora da ONU que foi impedida de entrar numa central de enriquecimento de urânio apresentara sinais positivos num teste de nitratos explosivos.

