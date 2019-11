Ambientalistas bloquearam acesso ao aeroporto de Tegel, em Berlim

Cerca de 150 ambientalistas bloquearam, na manhã deste domingo, o acesso ao aeroporto de Tegel, em Berlim.

Os ativistas, que exigem que sejam proibidos os voos domésticos e de curta distância, juntaram-se no terminal de partidas, o que levou a polícia a bloquear as vias de acesso ao mesm, e a verificar as passagens e identificação dos viajantes que ali chegavam.

As estradas de acesso ao aeroporto acabam por ficar também congestionadas por longas filas de carros e transportes públicos.

Não é conhecido o número de passageiros que terá perdido o avião por causa do protesto, ainda que nenhum voo tenha sido cancelado.