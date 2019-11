Historiador russo encontrado com braços de ex-aluna na mochila 

As autoridades russas estão a investigar um historiador suspeito do homicídio de uma ex-aluna depois de, na manhã de sábado, o homem ter sido retirado de um rio em São Petersburgo, bêbedo e com uma mochila onde estavam dois braços e uma pistola.

Os media locais identificam o suspeito como Oleg Skolov, professor de 63 anos na Universidade de São Petersburgo. O homem foi detido e transportado para o hospital, onde está a ser tratado para hipotermia.

Segundo a BBC, Oleg terá admitido a culpa, confessando que estava apaixonado pela vítima e que a matou durante uma discussão, cortando-lhe a cabeça, braços e pernas.

A polícia russa confirmou, entretanto, que o restante corpo da vítima, Anastasia Yeshchenko, foi encontrado no apartamento do historiador, com quem a jovem de 24 anos estaria a desenvolver um trabalho de investigação.

Durante operações no Rio Moika, as autoridades encontraram ainda restos mortais de um homem cuja identidade é ainda desconhecida. Não se sabe ainda se as mortes estarão relacionadas.