Projeções apontam para vitória do PSOE sem maioria em Espanha

Em Espanha, as urnas fecharam às 18:00 e os primeiros resultados apontam para a vitória do PSOE, sem maioria, com o PP a surgir em segundo.

Os números

Os socialistas terão conseguido eleger entre 114 a 119 deputados, longe dos 176 lugares para uma maioria nas Cortes Gerais. Em segundo, o PP poderá obter 90 representantes.

A grande subida da noite é protagonizada pela extrema-direita. O Vox duplicou a votação e tornou-se a terceira força política espanhola. Pode eleger até 59 deputados.

As projeções apontam ainda para o Unidas Podemos com 34 eleitos e o Cidadanos com 15.

Mais uma vez, o cenário político em Espanha deverá ficar num impasse.

Quatro legislativas em quatro anos

Espanha votou hoje nas quartas eleições legislativas em quatro anos e as segundas de 2019, que o PSOE venceu, mas sem maioria e sem ter conseguido os apoios necessários para formar Governo.

Com Lusa