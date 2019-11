Turquia aponta pelo menos oito mortos em atentado com carro-bomba no norte da Síria

Um atentado com um carro-bomba no norte da Síria matou pelo menos oito civis e feriu outros 20, este domingo, numa cidade perto da fronteira com a Turquia, informou o Ministério da Defesa turco.

Segundo o ministério, citado pela agência noticiosa Associated Press, a explosão atingiu uma cidade a sul da cidade de Tel Abiab, que foi tomada no mês passado por tropas turcas e forças de combatentes liderados pelos curdos, apoiadas pela Turquia.

O Ministério da Defesa turco culpou os combatentes curdos sírios pelo ataque, acusando-os de "massacre a civis inocentes".

O ataque ocorreu cerca de uma semana depois de um outro ataque semelhante, com um carro-bomba, em Tel Abiab, que fez 13 mortos.

A Turquia invadiu o nordeste da Síria no mês passado para expulsar combatentes curdos sírios de perto da fronteira. Desde então, a ofensiva militar mobilizou cerca de 200.000 pessoas.

Ancara considera que as forças lideradas pelos curdos são terroristas por causa das suas ligações com militantes curdos que lutam dentro da Turquia.

