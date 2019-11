Adolescente mata a mãe e esconde o corpo dentro de armário

Brasil e Espanha chocados com morte de brasileira

Uma mulher de nacionalidade brasileira a viver em Espanha, no município de Foz, foi assassinada pelo filho de 17 anos que escondeu o corpo numa mala, dentro de um armário da casa onde viviam.

Minaene F., natural de Gurupi, no Estado brasileiro de Tocantins, vivia em Espanha com o filho há 14 anos. Deixou o Brasil à procura de uma vida melhor em Itália e mais tarde assentou em Espanha. Vivia em Foz, na Galiza, com o filho de 17 anos, num apartamento alugado.

Na passada segunda-feira (4 de novembro), o corpo de Minaene foi descoberto na casa onde vivia, dentro de uma mala, conta o El País. A mulher terá sido assassinada no sábado. Nesse mesmo dia, um homem viu o filho da vítima num parque, com uma das mãos ensanguentada. Ao questionar o jovem sobre o que tinha acontecido, este respondeu: "Fiz uma coisa".

No domingo, uma amiga de Minaene ligou para o serviço de emergência para dar o alerta. Kelly viu que na entrada do apartamento da amiga havia "duas gotas de sangue" no chão.

Os agentes da Guarda Civil conseguiram o mandado para entrar no apartamento na segunda-feira de manhã e assim que chegaram ao local encontraram o corpo da brasileira de 36 anos. O filho de Minaene foi detido por ser considerado o autor do crime.

"Quero pôr um trinco na porta do meu quarto. O menino anda estranho"

Há uns meses, a mulher terá falado com um amigo e terá dito que estava a pensar colocar um trinco na porta do quarto. Disse que "o menino andava estranho". Amigas da vítima também contaram ao El País que já tinham ocorrido alguns episódios de violência do adolescente para com a mãe.

De acordo com o jornal espanhol, as amigas de Minaene disseram que o jovem respeitava toda a gente menos a mãe. Descreveram o rapaz de 17 anos como "retraído, calado e pacato". "Não tinha amigos" e "estava sempre sozinho".

Na terça-feira, o Tribunal de Menores de Lugo informou que o rapaz ia ficar em regime fechado numa instituição. Por se tratar de um menor, a identidade não vai ser revelada.

Duas amigas da mulher assassinada, Kelly e Mari, estão a reunir doações de dinheiro para ajudar a pagar a trasladação do corpo de Minaene para o Brasil.