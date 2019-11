Descoberto submarino da Segunda Guerra Mundial desaparecido há 75 anos

Um submarino da Segunda Guerra Mundial, que afundou com 80 marinheiros a bordo e estava desaparecido há 75 anos, foi encontrado em junho, de acordo com uma organização dedicada a encontrar submarinos perdidos.

O USS Grayback foi descoberto a mais de 426 metros de profundidade, a cerca de 80 quilómetros a sul de Okinawa, no Japão, por Tim Taylor e pela sua equipa, denominada de "Lost 52 Project", que anunciou a descoberta no domingo.

O submarino afundou por causa de um bombardeiro - Nakajima b5N - a 26 de fevereiro de 1944, durante a décima patrulha de guerra, de acordo com um anúncio em vídeo do projeto Lost 52.

A equipa encontrou pelo menos mais quatro submarinos e está determinada a descobrir, pesquisar e criar documentação 3D dos mais de 40 submarinos restantes desaparecidos.

A Marinha compilou uma história dos 52 submarinos que tinha perdido durante a Segunda Guerra Mundial, com localizações aproximadas de onde os navios afundaram, conta o The New York Times.

De acordo com a NBC News, o USS Grayback tinha os registos de guerra mal traduzidos, com um dígito errado na latitude e longitude presumidas de onde o submarino afundou.