No Iraque, vários manifestantes entraram em confronto com as autoridades. Várias ruas foram bloqueadas, em Bagdade, durante os protestos contra o Governo.

Desta vez, as autoridades utilizaram munições reais para afastar os manifestantes - a maioria são jovens e estão desarmados.

Os protestos, que duram desde o início de outubro, já fizeram mais de 280 mortos.

EUA apelam ao Governo do Iraque que oiça as reivindicações dos manifestantes