Mantém-se o impasse político em Espanha

O PS espanhol ganhou, mas com menos deputados, e volta a ficar dependente de um entendimento impossível com outros partidos.



A votação de ontem permitiu ainda à extrema direita espanhola duplicar o número de mandatos no parlamento e ficou marcada pela derrota histórica do Ciudadanos, que já provocou a demissão do líder Albert Rivera.

Os socialistas venceram mas sem maioria absoluta e terão agora de voltar às negociações para a formação do governo.

As negociações para a formação de governo arrancam nos próximos dias.