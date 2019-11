Parque Nacional da Gorongosa recebe mabecos da África do Sul

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG), centro de Moçambique, recebeu da África do Sul 15 mabecos, um canídeo nativo da África subsaariana, classificado como espécie em perigo de extinção, anunciou hoje a administração daquele santuário.

Os 15 mabecos foram retirados de Kalahari, na África do Sul, numa iniciativa da Endangered Wildlife Trust (EWT), organização de defesa da vida selvagem, em parceria com a The Bateleurs, empresa de aviação.

"Os machos e as fêmeas ainda adormecidos foram transferidos para um recinto fechado na Gorongosa, onde permanecerão por três a cinco semanas antes de serem libertados. Isso permitirá que a alcateia se habitue à área local", diz o comunicado.

Durante esse período, a equipa de Conservação de Carnívoros do Projecto da Gorongosa monitorizará a saúde e o bem-estar da alcateia até à sua libertação.

A chegada dos animais faz parte de um projeto de reintrodução daquela espécie no PNG, que começou com a translocação de 14 mabecos, em 16 de abril de 2018.

Os animais adaptaram-se rapidamente, multiplicando-se até 40, uma vez que três das fêmeas deram à luz 26 filhotes.

"Esta foi uma ocasião marcante, pois os mabecos nunca tinham sido reintroduzidos em nenhum parque, área protegida, reserva de caça ou outro espaço na história de Moçambique", refere-se na nota de imprensa.

Com apenas cerca de 6.600 mabecos existentes em África, este animal é um dos carnívoros em maior risco no continente, sendo considerado como espécie em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla inglesa).

Lusa