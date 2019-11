Os protestos em Hong Kong voltaram a subir de tom, com milhares de pessoas nas ruas. Estão revoltadas com a ameaça da China ter mais controlo sobre o antigo território britânico que goza de um estatuto especial.

As autoridades estão a ser acusadas de abuso da força depois de um disparo à queima roupa contra um homem, o que é uma imagem que pode chocar.

Um polícia disparou, à queima roupa, sobre um dos milhares de manifestantes que protestam nas ruas de Hong Kong.

O homem ficou em estado crítico, mas, segundo as autoridades, não corre perigo de vida. As imagens do momento do disparo, podem chocar.