Bug no IOS 13 liga a câmara do Facebook sem o utilizador perceber

Há um bug que acede inadvertidamente à câmara do iPhone enquanto o utilizador faz scrool no feed de notícias. Foi descoberto por Joshua Maddux, dono da empresa de web design 95Visual que usou o Twitter para fazer o alerta.

Neste vídeo, Maddux mostra como a câmara do telemóvel é "secretamente" ativada quando faz scroll no Facebook. O problema parece ser um exclusivo do iOS 13.2.2 lançado esta quinta-feira. Aparentemente não afeta os dispositivos Android.

Jerry Gamblin, especialista ouvido pela CNN explica que "conseguiu replicar o bug e não encontrou "indicação de que os dados (vídeo) estejam a ser transmitidos ao Facebook".

A empresa de Mark Zuckerberg já confirmou que o bug foi "inadvertidamente introduzido" e prometeu uma corrigir o "erro".

Até lá, os utilizadores são aconselhados a restringir o acesso da aplicação à câmara do telemóvel até que o Facebook tenha uma nova atualização disponível.