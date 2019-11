Caçadores de tesouros recuperam centenas de garrafas de conhaque da I Guerra Mundial

Um grupo de caçadores de tesouros subaquáticos resgatou centenas de garrafas de conhaque e de um licor raro de um navio que foi afundado por um submarino alemão durante a I Guerra Mundial.

Os mergulhadores e veículos subaquáticos não tripulados da Ocean X Team e do iXplorer trabalharam sem parar durante uma semana, no mês passado, para transportar bebidas do navio sueco SS Kyros, que fica a cerca de 77 metros de profundidade, no mar Báltico.

Foram recuperadas 600 garrafas de conhaque De Haartman & Co. e 300 garrafas de licor "Benedictine" - uma marca agora da propriedade da Bacardi, afirmou Peter Lindberg da Ocean X Team, de acordo com a CNN.

"Ainda não sabemos se é potável. Recebemos uma fração de cheiro das garrafas de licor "Benedictine" e o cheiro é doce e de ervas", garantiu Lindberg, reforçando que não podem "sentir o olfato nos frascos de conhaque, mas isso pode estar em ordem, uma vez que não se deve sentir o cheiro através da rolha".

"O conhaque é de uma marca muito desconhecida e não sabemos agora se isso afetará o valor", informou Lindberg.

"Certamente não queremos abrir uma garrafa se o valor for dezenas de milhares de dólares. Estamos a tentar encontrar informações, mas não é fácil".

Segundo Lindberg, o grupo planeia vender as garrafas, mas não tem pressa.

O naufrágio foi descoberto em 1999 e foi danificado por equipamentos de pesca ao longo dos anos. A equipa teve de limpar as redes para que fosse seguro para os mergulhadores acederem os destroços.