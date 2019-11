Temperaturas atingem mínimos históricos nos EUA

Uma massa de ar fria proveniente da Sibéria chegou aos EUA e está a provocar uma onda de temperaturas mínimas recorde. Esta massa fria atingiu os americanos com grandes quantidades de neve e gelo em muitas áreas da região.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NSW) alertou a população para a massa de ar, que vai continuar a espalhar-se das planícies em direção à costa Leste. Ainda advertiu para o frio que se poderá sentir, que será como se estivessem “a meio do inverno”, em vez de novembro, para cerca de dois terços do Leste do país.

Várias cidades do Estado Kansas estabeleceram temperaturas recorde na terça-feira, quando comparadas à mesma data dos anos anteriores. A temperatura mais baixa foi registada em Garden City, onde caiu para -1F (-18C), ultrapassando o recorde de 7F (-13C) estabelecido no ano passado pela mesma altura.

Até à data já foram registadas quatro mortes no trânsito, ligadas ao mau tempo que se faz sentir. Uma menina de oito anos foi morta no Kansas, na segunda-feira, depois de um camião perder o controlo numa estrada gelada, afirmaram as autoridades, de acordo com a BBC.

Em Michigan, três pessoas foram mortas num acidente causado pelas más condições da estrada.

Algumas escolas foram encerradas em certas áreas dos EUA e mais de mil voos foram cancelados.