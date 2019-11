Turquia anuncia captura de figura "importante" do Daesh na Síria

POOL New

O ministro do Interior turco anunciou hoje que a Turquia capturou uma figura "importante" dentro do grupo do Daesh ou autoproclamado Estado Islâmico na Síria.

Suleyman Soylu acrescentou que o detido ainda está a ser interrogado, mas não disse o nome do capturado nem forneceu mais detalhes.

A Turquia já disse que tinha capturado e deteve vários membros da família do líder do grupo jihadista, Abu Bakr al-Baghdadi, incluindo uma das suas esposas, a irmã e uma filha.

Al-Baghdadi fez-se explodir durante um ataque, a 26 de outubro, pelas forças especiais dos Estados Unidos no seu fortificado esconderijo na província síria de Idlib.

A Turquia tem vindo a anunciar os seus esforços para capturar membros do grupo Daesh), após as críticas de que a sua recente ofensiva militar para expulsar combatentes curdos sírios do nordeste da Síria levaria ao ressurgimento do EI.