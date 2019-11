Avião incendeia-se após aterrar no Egito 

O trem de aterragem de um Boeing 737-800 incendiou-se depois do avião aterrar no aeroporto de Sharm el Sheikh, no Egito.

O voo da SkyUp seguia de Zaporizhia, na Ucrânia, com 189 passageiros e sete membros da tripulação a bordo. Ao aterrar no Egito, o trem do aparelho incendiou-se, mas as equipas de terra conseguiram apagar as chamas rapidamente e ninguém ficou ferido.

O ministro da Aviação Civil do Egito congratulou a equipa de terra pelo “profissionalismo” e por ter conseguido controlar o fogo, revelando que a origem do incidente estará numa fuga de óleo hidráulico.