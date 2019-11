Pombos têm menos dedos em zonas onde há mais cabeleireiros

Investigadores franceses concluíram que o cabelo humano é um dos responsáveis pelas mutilações nas patas dos pombos. Publicado na revista científica Biological Conservation, o estudo mostra que os pombos tendem a ter menos dedos nas zonas onde há mais cabeleireiros.

À CNN, Frédéric Jiguet, um dos autores do estudo, explicou que a ideia para a investigação surgiu enquanto passeava num jardim em Paris e viu vários pombos mutilados.

“Os pombos têm má reputação em Paris e, na verdade, em todo o mundo. As pessoas ficam confusas, pensam que os pombos são sujos porque veem-nos com tocos em vez de pernas, a andar pelo meio do lixo”, mas, segundo Jiguet, a espécie é “vítima da nossa poluição e atividade”.