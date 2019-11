Sismo de magnitude 7,1 na Indonésia

Um sismo de magnitude 7,1 fez-se sentir esta quinta-feira, cerca das 16h18 (hora local), a 134 quilómetros noroeste de Ternate, nas ilhas Moluccas, na Indonésia. O serviço sismológico indonésio, BMKG, emitiu um alerta de tsunami.

Até ao momento não há informação sobre possíveis vítimas, num abalo que também foi sentido na ilha de Sulawesi.

Os primeiros relatos davam conta de uma magnitude de 7,4, mas o Serviço Geológico norte-americano retificou para 7,1.

Os media locais avançam que o alerta causou o pânico levou muitas pessoas a fugirem para locais altos.

A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica com 127 vulcões ativos em que cerca de 7.000 terremotos são registados anualmente, na sua maioria de magnitude moderada.