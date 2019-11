Um sismo de magnitude 7,4 fez-se sentir esta quinta-feira, cerca das 16h18 (hora local), a 134 quilómetros noroeste da ilha Ternate, na Indonésia. O serviço sismológico indonésio, BMKG, emitiu um alerta de tsunami.

Até ao momento não há informação sobre possíveis vítimas.

A Indonésia fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica com 127 vulcões ativos em que cerca de 7.000 terremotos são registados anualmente, na sua maioria de magnitude moderada.