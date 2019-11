Trump elogia amizade com Erdogan apesar de polémica com a Síria

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu hoje o seu homologo turco, Recep Erdogan, e elogiou a "longa amizade" entre os dois, apesar das polémicas sobre a invasão no norte da Síria ou a compra de mísseis russos.

"O Presidente [Erdogan] e eu somos muito amigos há muito tempo, quase desde o primeiro dia, e entendemos os nossos respetivos países", disse Trump no início da reunião, que decorreu na Casa Branca.

Donald Trump falou também sobre a invasão turca no norte da Síria, referindo que muitas pessoas morreram na zona em questão.

"Entendo os problemas que eles tiveram, que incluem muitas pessoas da Turquia mortas na área em questão [norte da Síria]. E ele também teve de fazer algo sobre essa situação", acrescentou.

O Presidente norte-americano referiu que pretende expandir as relações comerciais com a Turquia, até cerca de 100 mil milhões de dólares de intercâmbio anual, e explicou que o cessar-fogo no norte da Síria está a "correr muito bem".

Os Estados Unidos deslocaram cerca de 200 soldados para o nordeste da Síria há duas semanas, para impedir que os 'jihadistas' do grupo Daesh se apoderem dos campos de petróleo.

"Vamos manter o petróleo, temos o petróleo. O petróleo está seguro, deixámos tropas lá (na Síria) apenas para o petróleo", disse Trump.

No início de outubro, Trump foi criticado por ordenar a retirada das tropas americanas do norte da Síria depois de falar com Erdogan e este lhe ter dito que planeava lançar uma ofensiva contra as milícias curdas na área.

A Turquia avançou este ano para a compra de um sistema de mísseis S-400 russos, o que levou o Congresso dos Estados Unidos a pedir sanções contra Ancara, que Donal Trump tem resistido a aplicar.

"Vamos falar sobre o S-400", confirmou Trump no início da reunião, com Erdogan a não fazer comentários.



Lusa