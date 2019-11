Agência Europeia do Medicamento recebe novo edifício sede em Amsterdão

A Agência Europeia do Medicamento recebeu esta sexta-feira o seu novo edifício sede da mão das autoridades holandesas, prevendo-se que esteja a funcionar em pleno nas novas instalações em janeiro de 2020.

A agência, que se mudou de Londres para Amsterdão em março deste ano devido à saída do Reino Unido da União Europeia, tem funcionado em instalações provisórias, de onde se mudará a partir de 13 de janeiro para um edifício construído de raiz na zona de Zuidas, na capital holandesa.

Em 2017, o Governo do PS apresentou a candidatura do Porto para receber a agência europeia, mas a cidade foi eliminada na primeira votação no Conselho da União Europeia.

Inicialmente, o Governo tinha previsto apresentar Lisboa como a cidade candidata a receber a sede da agência mas acabou por optar por entregar uma candidatura do Porto, depois de vários protestos de personalidades e instituições do norte do país.

Lusa