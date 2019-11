Turista francês morre na Tailândia a tentar tirar uma selfie numa cascata

Um turista francês morreu depois de cair numa cascata na ilha tailandesa de Koh Samui, quando tentava tirar uma 'selfie', informou hoje a polícia local.

O acidente ocorreu na quinta-feira à tarde neste ponto turístico, famoso pelas suas praias de areia branca e trilhos na selva.

O homem de 33 anos caiu na cascata Na Mueang 2, no mesmo local que um turista espanhol já tinha falecido em julho.

"Demorou várias horas para recuperar o corpo, porque o terreno é muito escorregadio e abrupto", disse o tenente Phuvadol Viriyavarangkul. "O amigo disse-nos que estava a tentar tirar uma 'selfie', escorregou e caiu", acrescentou.

Selfies mataram 259 pessoas em 6 anos

De acordo com um estudo de 2018 do Instituto das Ciências Médicas da Índia, acidentes associados a episódios em que as pessoas tentavam tirar selfies (autorretrato fotográfico) resultaram em 259 mortes em todo o mundo entre outubro de 2011 e novembro de 2017.

Com Lusa