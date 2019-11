As inundações continuam a afetar partes da Inglaterra e do País de Gales. O departamento de meteorologia britânico já emitiu mais de 100 avisos para áreas onde são esperadas fortes chuvas.

Uma cidade perto da fronteira com o País de Gales foi inundada depois do rio Avon ter transbordado. Há receio de que as inundações possam chegar às cidades mais a oeste, incluindo a cidade Stratford-upon-Avon, onde nasceu William Shakespeare.