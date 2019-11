As imagens das comemorações dos 500 anos de Havana

Cuba celebra este fim de semana os 500 anos da fundação da capital Havana. Centenas de pessoas saíram às ruas para a ocasião histórica. Vários líderes internacionais também estão na cidade para participarem nas cerimónias.

Fogo-de-artifício, palestras, exposições e espetáculos musicais são algumas das atividades que estão preparadas para entreter os participantes. Vários monumentos e edifícios no centro histórico foram restaurados para a ocasião.

As festividades acontecem numa altura em que o país atravessa uma crise económica, com as relações com os Estados Unidos cada vez mais tensas.