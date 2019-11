Coletes amarelos nas ruas de Paris um ano após o início dos protestos

Às primeiras horas do protesto convocado pelo movimento que nasceu há um ano contra o aumento dos preços dos combustíveis já se via fumo no coração da capital francesa.

Às 09H50 da manhã já 24 pessoas tinham sido detidas.

os confrontos concentraram-se nas imediações da Gare de Austerlitz, no sul de Paris e segundo a agência Reuters as forças de segurança conseguiram impedir que centenas der manifestantes ocupassem a via circular de Paris

A polícia lançou gás lacrimogénio para dispersar os manifestantes que hoje contam juntar pelo menos 6.000 pessoas nas ruas de Paris.