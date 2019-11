Coletes amarelos voltam a Paris, um ano após o início dos protestos

CHRISTOPHE PETIT TESSON

Os coletes amarelos vão fazer hoje e amanhã uma manifestação em Paris, para assinalar um ano desde a criação do movimento.

Nas ruas são esperados milhares de manifestantes que já confirmaram presença através das redes sociais.

As autoridades também vão reforçar o dispositivo de segurança e impedir o acesso a algumas zonas como

os Campos Elísios, Torre Eiffel ou Notre Dame.

Várias estações de metro e de comboio vão estar fechadas.

As mobilizações em Paris começaram em outubro do ano passado para contestar algumas medidas do governo de Emmanuel Macron.

Desde aí, as ruas da capital francesa foram palco de violentos protestos e marchas em várias cidades.