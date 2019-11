Milhares de pessoas saíram este sábado às ruas de Praga para pedir a saída do primeiro-ministro acusado de corrupção. A manifestação aconteceu na véspera dos 30 anos da Revolução de Veludo, que derrubou o comunismo na antiga Checoslováquia.

O ambiente foi pacífico, no entanto os manifestantes, a maioria jovem, estão frustrados com a situação política do país.

A SIC falou com Pavel Szobi, um historiador da Universidade Carolina de Praga, que avançou mais pormenores.