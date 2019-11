Cinco apoiantes de Evo Morales morreram esta sexta-feira em confrontos com a polícia e o Exército. As mortes aconteceram numa cidade boliviana, reduto político do ex-Presidente, onde os que o apoiam insistem num regresso ao poder.

Evo Morales quer voltar ao país mas a Presidente interina da Bolívia já avisou que se regressar, vai ter de responder na Justiça.