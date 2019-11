Comissão de Direitos Humanos denuncia uso desproporcional da força policial e militar na Bolívia

Juan Karita

Subiu para 23 o número de mortos nos protestos na Bolívia. Só este sábado, quatro manifestantes morreram durante os confrontos com a polícia.

Os dados são da Comissão InterAmericana de Direitos Humanos, que denunciou o uso desproporcional da força policial e milita, após de ter sido aprovado um decreto que isenta polícias e militares de responsabilidade criminal quando agem em legítima defesa.

O Governo garantiu que a medida pretende contribuir para a paz social e repressão da violência.

Bolícia: país divido em vários

Apoiantes do chefe de Estado cessante da Bolívia enfrentaram hoje a polícia e as Forças Armadas do país para pressionarem a queda da Presidente interina, Jeanine Áñez, e o regresso de Evo Morales cuja renúncia ainda não foi abordada no parlamento.

Colunas de manifestantes desceram pelas ladeiras da montanha que separa a cidade de El Alto, reduto político de Evo Morales, da capital, La Paz.

Na maioria eram camponeses organizados pelos dirigentes do Movimento ao Socialismo (MAS), o partido de Morales.

A Bolívia é um país dividido não só entre apoiantes e adversários de Evo Morales, mas também entre etnias, classes sociais e divisão geográfica.

De um lado, os habitantes do chamado Altiplano, no oriente do país, na maioria de classe baixa e indígena. Do outro, os habitantes da planície, zona ocidental e mais rica do país.

Em La Paz, as duas Bolívias encontram-se em choque.Mariana Chaca, sentada no meio da rua, aguarda as instruções dos líderes sobre o andamento da marcha. Mariana é o que na Bolívia se conhece como 'chola', uma denominação étnica para as mulheres mestiças vestidas com as roupas tradicionais.

"Marchamos para que a Presidenta (Jeanine) Áñez renuncie e para que o nosso Presidente Evo Morales volte. É isso o que queremos", explica à Lusa num espanhol cuja pronúncia carece de rigor gramatical e sofre forte influência indígena tal como o do seu líder Morales."Até que a Presidente Áñez renuncie, não pararemos", insiste.

Com Lusa