Florença e Pisa sob alerta devido ao mau tempo em Itália

A cidade de Veneza, com inundações nos últimos dias, voltou este domingo a registar uma maré alta, mas de menor magnitude, tendo as chuvas intensas que afetam Itália levado a alertas para as cidades de Florença e Pisa.

A maré chegou hoje aos 1,50 metros, longe do pico de 1,87 metros de terça-feira, que deixou Veneza inundada desde então.

"A água parou de subir", congratulou-se o presidente da câmara de Veneza na rede social Twitter. "Pico de 150 centímetros ... Os venezianos só ficam de joelhos para rezar", adiantou Luigi Brugnaro.

As previsões meteorológicas são de marés até aos 110 centímetros nos próximos dias, o que deve permitir à cidade lacustre avaliar os prejuízos, que Brugnaro já estimou em "centenas de milhões" de euros.

A emblemática praça de São Marcos reabriu ao final do dia.

Mais ao sul, outras duas cidades italianas com importante património, Florença e Pisa, foram colocadas em estado de alerta devido à ameaça das águas.

O presidente da região da Toscânia, Enrico Rossi, alertou no Twitter para o risco de o rio Arno (que passa por Florença e Pisa) transbordar e indicou que tinham sido instalados pontões nas margens em Pisa "como medida de precaução".

A proteção civil italiana aconselhou às pessoas que não se aproximem das margens do rio.

Desde terça-feira, mais de 50 igrejas ficaram danificadas em Veneza, entre as quais a Basílica de São Marcos, assim como lojas e habitações. Os hotéis lamentaram cancelamentos para as celebrações do final do ano.

Com 50.000 habitantes, Veneza recebe 36 milhões de turistas anualmente, 90% dos quais estrangeiros.

Brugnaro anunciou na sexta-feira a abertura de uma conta bancária para todos que, em Itália e no estrangeiro, desejem contribuir para as reparações.

"Veneza, um lugar único, é o legado de todos. Graças à vossa ajuda, Veneza brilhará novamente", indicou num comunicado.

Na quinta-feira, o governo italiano declarou o estado de emergência em Veneza e anunciou ter desbloqueado 20 milhões de euros "para as intervenções mais urgentes".