Paris volta a estar no epicentro da contestação dos coletes amarelos

Depois de um sábado marcado por manifestações violentas no aniversário do movimento dos coletes amarelos, Paris acordou com um forte dispositivo policial. Vinte pessoas foram detidas na sequência de alguns protestos.

Ontem houve mais de 250 detidos em todo o país, mas Paris ficou quase paralisada pelos protestos.