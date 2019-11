Casal vegan julgado pelo homicídio do filho de 18 meses 

Um casal vegan norte-americano vai ser julgado pelo homicídio do filho de 18 meses, por malnutrição. O menino nunca tinha ido ao médico e alimentava-se de frutas e vegetais.

A criança pesava cerca de oito quilos, o peso normal para uma criança de sete meses, e a sua dieta era composta por vegetais e frutas cruas e ocasionalmente leite materno.

Morreu a 27 de setembro, depois de ter passado mais de uma semana sem comer. Segundo o Mirror, a morte foi causada por complicações na sequência da malnutrição, incluindo desidratação e problemas no fígado.

De acordo com as autoridades, o casal tinha outros três filhos, dois dos quais estavam pálidos e pesavam menos do que o normal para a idade. Uma das meninas tinha os dentes escurecidos devido a cáries e precisou de ser submetida a cirurgia.