Criança encontrada morta com sinais de mutilação no centro de Moçambique

Uma criança que estava desaparecida há quase uma semana foi encontrada morta, sem os olhos e órgãos genitais, no domingo em Quelimane, na província da Zambézia, disse esta segunda-feira à Lusa fonte da polícia moçambicana.

"Trata-se de um caso incomum em Quelimane, um crime bárbaro e que chocou a todos", disse Sidner Lonzo, porta-voz da Polícia moçambicana na província da Zambézia.

O corpo do menor, de nove anos, foi encontrado na lixeira de um mercado do bairro 1.ª de Maio, em Quelimane, sem os olhos e sem os órgãos genitais, disse o porta-voz da polícia moçambicana.

"Pareceu-nos também que o corpo esteve congelado dias antes de ser deixado no local", acrescentou Sidner Lonzo.

A investigação da Polícia resultou na detenção de um cidadão, que vivia no mesmo bairro.

"Acreditamos que, além deste indivíduo, há outras pessoas envolvidas neste caso. As evidencias mostram que se trata de um grupo. As nossas investigações continuam para a responsabilização dos autores deste crime bárbaro", acrescentou o porta-voz da policia na Zambézia.

No domingo, a casa do suspeito do crime foi vandalizada pela população local, tendo a polícia sido obrigada a destacar uma equipa para conter a fúria dos residentes daquele bairro de Quelimane.

Lusa