Professor despedido após ridicularizar menino de cinco anos devido ao seu peso

Um professor de uma creche em Kingwood, no Texas, foi despedido depois de ter envergonhado um menino de cinco anos, ao responder de forma desagradável a uma nota que a mãe lhe tinha deixado para a hora de almoço.

Numa mensagem que partilhou no Facebook, a mãe de Kyler, Francesca Easdon, mostrou o bilhete que tinha colocado na lancheira do filho e a resposta que obteve por parte de um funcionário da instituição que a deixou "em choque absoluto".

"Enviei esta nota na lancheira do Kyler, a pensar que o faria sorrir na hora do almoço, mas, em vez disso, recebi esta resposta de um professor", escreveu Francesca Easdon.

Na imagem é possível ler o pedido da mãe e a resposta do professor.

Quando o filho voltou da escola, reparou que o papel estava na lancheira, com o seguinte recado.

Francesca Easdon revelou ainda que tem trabalhado para melhorar os hábitos alimentares do filho.

"Estamos a trabalhar com o Kyler os seus hábitos alimentar, ele é extretamente exigente! Eu tenho introduzido novas opções saudáveis na lancheira dele e tenha discutido as mudanças com a escola. E, para que conste, sinto que o Kyler é perfeito da maneira que é, só o estou a ajudar a fazer opções mais saudáveis", esclareceu a mãe.