Coala salvo das chamas no último segundo durante incêndio na Austrália

A Austrália está há um mês a ser devastada pelos maiores incêndios florestais de sempre. Em Sidney foram registados níveis de poluição oito vezes superiores aos valores de referência.

Uma das imagens mais marcantes que nos chegam do outro lado do mundo mostram o resgate, com contornos quase milagrosos, de um coala que estava prestes a ser engolido pelas chamas.

Avisamos que as imagens podem impressionar.