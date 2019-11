Crianças alemãs pescam munições da II Guerra Mundial de um lago com um íman

Três crianças da antiga Alemanha de Leste retiraram de um lago invólucros e balas ferrugentas da II Guerra Mundial com um poderoso íman. A técnica é perigosa mas nenhuma se magoou.

As crianças da cidade de Ohrdruf chamaram a polícia, que delimitou a área e deu ordem para ninguém tocar nas munições.

Este tipo de armas ainda por explodir são frequentemente encontradas em território alemão, resultado dos intensos bombardeamentos aéreos pelos britânicos, americanos e soviéticos.

As autoridades costumam isolar as áreas e frequentemente obrigam à retirada de pessoas.

Os perigos da pesca com íman

Tem sido muito popular este tipo de "caça ao tesouro" com íman em lagos e rios - geralmente as pessoas usam um fio e um íman na extremidade e mergulham na água.

Uma rápida pesquisa no YouTube revela mais de 500 mil resultados de vídeos publicados com os tesouros encontrados com esta técnica.

"Gosto do desconhecido. Nunca sabes o que está no fim da corda - pode ser lixo, armas, bicicletas ou ferramentas antigas", disse à BBC um destes exploradores, Gareth Bryer, que tem mais de 80 mil subscritores no seu canal no YouTube dedicado à pesca com íman "Drasticg".

As suas "pescarias" já trouxeram à tona de água jóias e relógios de canais na área da Grande Manchester, mas também armas, facas, motos e cofres de roubos.

E muitas vezes podem vir à superfície bombas ou granadas que podem explodir a qualquer momento, alertam as autoridades.